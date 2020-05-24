شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 370 حالة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن شفاء 370 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفید-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 5747 حالة.

وقالت الوزارة في بیان، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من الفیروس مشیرة الى انه سیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.