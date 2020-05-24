زلزال يضرب جنوب غرب إيران

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان "هذا الزلزال ضربة مدينة دوكنبدان مركز قضاء كجساران بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وفي عمق 10 كم من سطح الأرض".وأضاف ان "الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 40 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 10 دقائق صباحا بتوقيت غرينتش)".

وشعر بالزلزال سكان مدينة ياسوج مركز المحافظة وكذلك مدينة دهدشت ولم تصل لحد الان اي تقارير بوقوع اضرار بشرية او مادية جراء الزلزال.

