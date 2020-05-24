ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر بعد ظهر اليوم الاحد مدينة دوكنبدان الواقعة بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران.
وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان "هذا الزلزال ضربة مدينة دوكنبدان مركز قضاء كجساران بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وفي عمق 10 كم من سطح الأرض".
وأضاف ان "الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 40 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 10 دقائق صباحا بتوقيت غرينتش)".
وشعر بالزلزال سكان مدينة ياسوج مركز المحافظة وكذلك مدينة دهدشت ولم تصل لحد الان اي تقارير بوقوع اضرار بشرية او مادية جراء الزلزال.
وأضاف ان "الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 40 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 10 دقائق صباحا بتوقيت غرينتش)".
وشعر بالزلزال سكان مدينة ياسوج مركز المحافظة وكذلك مدينة دهدشت ولم تصل لحد الان اي تقارير بوقوع اضرار بشرية او مادية جراء الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال يضرب جنوب غرب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.