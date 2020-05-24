تقرير: مؤشر جودة الحياة في بغداد منخفض جداً

كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن مؤشر جودة الحياة في بغداد "منخفض جداً".
وأوضح ان "القوة الشرائية المحلية في بغداد منخفضة جداً، حيث تبلغ 37.98%، ومؤشر الأمان منخفض أيضاً حيث بلغ 34.51%"، لافتاً إلى "انخفاض مؤشر الرعاية الصحية ليبلغ 32.96%".
وتابع، أن "مؤشر المناخ كان معتدلاً حيث بلغ 36.51%، أما نسبة العقار إلى نسبة الدخل فكان مرتفعاً حيث بلغ 12.41 %، ومؤشر زمن حركة المرور كانت مرتفعاً جداً حيث بلغ 61.78 %، اما مؤشر التلوث فكان هو الآخر مرتفعاً جدا حيث بلغت %92.10".
يذكر أن موقع "numbeo" تم إطلاقه عام 2009، ويعتبر مصدراً من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.
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