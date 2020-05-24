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تقرير: مؤشر جودة الحياة في بغداد منخفض جداً

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كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن مؤشر جودة الحياة في بغداد "منخفض جداً".
وأشار التقرير بحسب اخر تحديث في شهر أيار 2020، إلى إٔن "مؤشر جودة الحياة في العاصمة بغداد منخفض جداً حيث يبلغ 49.01 من أصل 240".

وأوضح ان "القوة الشرائية المحلية في بغداد منخفضة جداً، حيث تبلغ 37.98%، ومؤشر الأمان منخفض أيضاً حيث بلغ 34.51%"، لافتاً إلى "انخفاض مؤشر الرعاية الصحية ليبلغ 32.96%".


وتابع، أن "مؤشر المناخ كان معتدلاً حيث بلغ 36.51%، أما نسبة العقار إلى نسبة الدخل فكان مرتفعاً حيث بلغ 12.41 %، ومؤشر زمن حركة المرور كانت مرتفعاً جداً حيث بلغ 61.78 %، اما مؤشر التلوث فكان هو الآخر مرتفعاً جدا حيث بلغت %92.10".

يذكر أن موقع "numbeo" تم إطلاقه عام 2009، ويعتبر مصدراً من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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