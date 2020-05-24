امانة بغداد تعلن ادخال سريع التاجي الخدمة بالكامل

أعلنت امانة بغداد، الاحد، ادخال سريع التاجي الخدمة بالكامل امام حركة السير والمرور ذهاباً وإياباً. وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "امانة بغداد، تعلن عن انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال التطوير والاكساء في الطريق السريع بغداد-سامراء والمسمى شعبياً بسريع التاجي وادخاله الخدمة الفعلية امام حركة السير والمرور للمقطع الممتد من بوابة بغداد الشمالية وحتى مجسر السايلو ولكلا الجانبين (ذهاباً واياباً)".



وأضافت أن "اعمال تطوير الطريق تضمنت قشط واكساء بعدة طبقات من الاسفلت مع توسعة الطريق من 8 امتار الى 11 متراً للمقطع الممتد من بوابة بغداد الشمالية وحتى الجسر الدوار ولكلا الجانبين وشملت اعمال التوسعة حفر بوكس ترابي وفرش وحدل للحصى مع صب الكونكريت المسلح ومن ثم الاكساء عبر نوبات عمل مستمرة لاسيما مؤخراً وخلال اوقات حظر التجوال".



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