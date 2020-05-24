أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، المباشرة بتطبيق حظر التجوال في عموم المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الانضباط في عموم المحافظة باشرت بتطبيق الخطة الأمنية بخصوص حظر التجوال حسب توجيهات قائد الشرطة ومتابعة مدير الانضباط". وأشارت المديرية، إلى "الوقوف على سير الواجبات خلال فترة عيد الفطر المبارك وما يسبقها وما يليها للوقاية من مخاطر انتشار فايروس كورونا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النجف: المباشرة بتطبيق حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.