بكاء شديد لخطيب المسجد الحرام أثناء صلاة العيد بسبب جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

شهدت صلا العيد في الحرم المكي، اليوم الأحد، بكاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وتقطع صوته منذ قراءة سورة الفاتحة، واستمر بعدها خلال تلاوة سورة الأعلى، إلى أن افتتح خطبته، قائلًا: عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام، والقيام، وسائر الطاعات، مشيرا الى ان فيروس كورونا او كوفيد 19 اجتاح العالم واخضع الجبابرة واشغل وسائل التواصل والاعلام.

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وتابع عن عيد الفطر: هذا يوم من أيام الله المباركة، إنه عيدنا أهل الإسلام، وسمي عيدا لكثرة عوائد الله تعالى على عباده، بالبر، والإحسان ، والإنعام ، وتوالت نفحات ربنا في أيام دهرنا، فعم الوجود بره، ولطفه، ورحمته، وغفرانه، والعسر بفضل الله لا يدوم، والشدة لا تطول، والليل يعقبه الصباح، والصبر عبادة ، والرضا إيمان، والدعاء يرفع الهموم، الله اكبر، فهو يستر العيوب، والله أكبر، وهو يدفع الكروب

وأم المصلين في المسجد الحرام ، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث حمد الله وأثنى عليه بما قدر وأعطى، وابتلى ووقى،بعلمه وحكمته، موصيًا المسلمين بتقوى الله فهي التجارة الرابحة

وأدى المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقًا للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة