وثائق سرية تكشف تحركات مشبوهة للإستخبارات التركية في اليونان 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 كشفت وثائق سرية أزيح عنها الستار مؤخرا عن توسيع جهاز الاستخبارات الوطنية التركي وسفارة البلاد في اليونان أنشطتهما المتعلقة بالمراقبة وجمع المعلومات، في انتهاك سافر للمعاهدات الدولية، وبما يهدد أمنها القومي.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الوثائق تكشف أنشطة موسعة وسرية وعدائية قامت بها الاستخبارات التركية ودبلوماسيين في أثينا. وأوضح أنه رغم استهداف تلك العمليات السرية لمنتقدي الحكومة من أعضاء حركة رجل الدين فتح الله غولن (تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن انقلاب فاشل عام 2016)، فإنها توضح مدى تحول تركيا تحت حكم رجب طيب أردغان لإجراء عمليات استخباراتية ضخمة في الدولة المجاورة ما يهدد الأمن القومي اليوناني.

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