الراعي:للالتزام بتحصين وحدتنا الداخلية وتحرير لبنان من ازماته المعيشية

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ​الراعي​ أنه "علينا واجب الالتزام بتحصين وحدتنا الداخلية وتحرير ​لبنان​ من ازماته المعيشية والاقتصادية وتحرير شعبه من حالة العوز و​البطالة​ والحرمان وعينا الالتزام بكنف الشرعية وسلطة ​الدولة​ وتحرير تعدديته من الولاء للطائفة او المذهب او الحزب على حساب الولاء له وحده".

وشدد في عظة الأحد على انه "لا يستطيع السياسيون اللبنانيون البقاء اسرى مصالحهم الخاصة ورؤيتهم العتيقة وعداواتهم العتيقة والمتجددة فليدركوا ان الدولة وحدها المرتجى لكونها كياناً تأسيسيا جامعاً فخارج الدولة ضياع وانهيار".