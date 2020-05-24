بلدية مجدل عنجر: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

أعلنت ​بلدية مجدل عنجر​، "أنّها تلقّت الدفعة الأخيرة من نتائج فحوصات الـ"PCR" الّتي أُجريت يوم الجمعة 22 أيار 2020، لتؤكّد تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس "كورونا" المستجد". وطلبت مِن جميع مَن تواصل واختلط بالمصابَين، أن "يحجر نفسه داخل بيته، وذلك من أجل سلامة أهله وأحبائه، وضرورة الاتصال على الرقم 71913924، لإجراء الفحوصات اللّازمة له والتّأكد من سلامته، حفاظًا على سلامة البلدة وأهلها".

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