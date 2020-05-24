نتانياهو: سنصد المحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا

أكد رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ انه "سنصد المحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى ​سوريا​ أو لتطوير أسلحة هناك".

هذا ويمثل نتانياهو أمام القضاء ليكن بذلك أول رئيس وزراء يعرض للمحاكمة أثناء توليه منصبه. ويواجه تهم فساد منها الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 180 ألف يورو من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية، بالإضافة إلى رشوة العديد من الوسائل الإعلام مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد قيام دولة إسرائيل، وهو رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه المدة الأطول في تاريخ الدولة، وهو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة.​​​​​​​