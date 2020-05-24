الصليب الأحمر: نقل 81 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا من مبنى برأس النبع إلى فندقين للحجر الصحي

ذكر ​الصليب الأحمر اللبناني​، أنّ "10 فرق من الصليب الأحمر قامت مساء أمس، بنقل وإغاثة 112 شخصًا من الجنسيّة البنغاليّة في منطقة ​رأس النبع​".

ولفت إلى أنّ "فرق الصليب الأحمر عمِلت على نقل 81 حالة مشتبه بها بفيروس "كورونا" المستجد - ​كوفيد 19​ (غير مؤكّدة)، من مبنى سكني إلى فندقين تمّ تحديدهما للحجر الصحّي في ​بيروت​. وقد تمّ توزيع حصص غذائيّة ومياه للشرب لأشخاص آخرين محجورين في المبنى (من المؤكّدين بإصابتهم بالفيروس)".

وأوضح أنّ "بالإضافة إلى ذلك، قام الصليب الأحمر بتعقيم المبنى المذكور، ليتمّ حجر الحالات المؤكّدة فيه".