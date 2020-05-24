أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأنّ "الرياح والعواصف الّتي هبّت على منطقة ​الجنوب​، أدّت إلى اقتلاع الخيم البلاستيكيّة في منطقة قيطعان، وفي زوطر و​أرنون​ ويحمر، فيما استبشر ​المزارعون​ خيرًا بكميّات ​الأمطار​ الّتي تساقطت على المنطقة، لريّ المزروعات".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العواصف والرياح تسببت باقتلاع الخيم البلاستيكية في زوطر وأرنون ويحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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