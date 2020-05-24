النائب سليم عون يرد على الاشاعات التي طالت صحة الرئيس عون بقصيدة للمتنبي

رد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم عون​ على الاشاعات التي طالت صحة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بقصيدة للمتنبي : يَا مَنْ نُعيتُ على بُعْدٍ بمَجْلسه كُلٌّ بمَا زَعَمَ النّاعونَ مُرْتَهَنُ كمْ قد قُتِلتُ وكم قد متُّ عندَكُمُ Advertisements ثمّ انتَفَضْتُ فزالَ القَبرُ وَالكَفَنُ قد كانَ شاهَدَ دَفني قَبلَ قولهِمِ جَماعَةٌ ثمّ ماتُوا قبلَ مَن دَفَنوا

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