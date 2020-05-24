ابي رميا: يبقى بصيص الامل المتمثّل بأوادم لبنان شباباً وشابّات

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "يوم العيد مناسبة لتبادل التمنيات وكم هي كثيرة ومتعددة هذه الايام. ‏بالرغم من المآسي الاجتماعية والمعيشية والمالية والصحية، وبالرغم من الاجواء السياسية الداكنة،وبالرغم من الركود الاقتصادي الذي يهدد مستقبل الوطن وجودياً،يبقى بصيص الامل المتمثّل بأوادم لبنان شباباً وشابّات.​​​​​​".

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