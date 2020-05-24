النشرة: الاحتفالات بعيد الفطر غابت عن حاصبيا التزاما بالتعبئة العامة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "الاحتفالات ب​عيد الفطر​ المبارك غابت عن منطقة حاصبيا هذا العام، التزامًا بالتعبئة العامة والتقيّد بقواعد السلامة العامة ومنع الاختلاط خوفًا من تفشّي فيروس "كورونا"، واقتصرت الاحتفالات في الجوامع ودور العبادة على أئمتها وما ندر من المصلّين"، لافتًا إلى أنّه "كانت دعوات للتذرّع إلى الله أن يخلّص ​لبنان​ والعالم من هذا الوباء المستجد".

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