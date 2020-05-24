المفتي قبلان التقى البخاري مهنئا بالفطر وبحثا بالأوضاع الداخلية وإمكانية التعاون

التقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​ في مكتبه في ​دار الإفتاء​ الجعفري، سفير السعودية في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، الّذي هنأه ب​عيد الفطر​ المبارك. وكانت مناسبة جرى التباحث خلالها في الأوضاع الداخليّة والظروف المعيشيّة السيئة الّتي تمرّ بها البلاد، وإمكانيّة سُبل التعاون.

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