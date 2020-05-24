لفت النائب ​زياد الحواط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "المأساة اليومية التي يعيشها ​المزارعون​ خير دليل على معاناتهم. لذلك نطالب ​الحكومة​ و​الهيئة العليا للاغاثة​ بتعويض الخسائر التي أصابت منتجاتهم وخصوصا التفاح نتيجة حبات البرد. ​الزراعة​ هي العمود الفقري للاقتصاد وواجب علينا المحافظة عليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر حواط: لتعويض المزارعين خسائر منتجاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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