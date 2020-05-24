تقدم بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ من ال​لبنان​يبن عموما والمسلمين خصوصا باحر التهاني بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد. وامل غبطته في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان تحل الاعياد المقبلة ولبنان وشعبه ينعمان بالامن والاستقرار والرفاهية على امل ان تنقضي الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتنتهي الجائحة التي تقض مضجع ​العالم​ باجمعه لكي نتمكن من ​الصلاة​ سويا.

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كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك العبسي معايدا : نأمل ان تنقضي الازمات الاقتصادية والاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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