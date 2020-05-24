أسامة سعد أدى صلاة عيد الفطر في المسجد العمري الكبير بصيدا القديمة

أدّى الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، صلاة ​عيد الفطر​ المبارك في ​الجامع العمري الكبير​ في ​صيدا القديمة​، حيث أَمّ الصلاة الشيخ أحمد الزين.

وقد اتُخذت الإجراءات الوقائيّة الضروريّة من وباء "​كورونا​" في المسجد، من تباعد، وارتداء الكمّامات وأخذ الحرارة عند باب المسجد من قِبل متطوّعي ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لـ"مؤسسة الشهيد ​معروف سعد​".

وبعد الصلاة، زار سعد جبّانة صيدا حيث قرأ الفاتحة على ضريح الراحل معروف سعد والراحلة ناتشا سعد، وعلى أضرحة "شهداء جيش التحرير الشعبي". من ثمّ انتقل إلى جبّانة البوابة الفوقا لقراءة الفاتحة.

كما زار سعد ​ساحة الشهداء​ لقراءة الفاتحة عن أرواح شهداء الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. ومن بعدها زار جبّانة سيروب، حيث قراءة الفاتحة على ضريح الراحل مصطفى معروف سعد وأضرحة خضر سكيني "أبو درويش" والأخوين مجذوب.