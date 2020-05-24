اختفاء مواطنة من القاع والبحث عنها مستمر

اختفت المواطنة ماري فرنسيس عاد (57 عاما) من ​بلدة القاع​ مساء أمس، وتم العثور على سيارتها ليلا بالقرب من بحيرة القاع، من دون العثور على أي أثر لها، على الرغم من الجهود التي بذلتها مجموعة من شباب البلدة.

ومنذ ساعات الصباح، حضرت إلى المكان عناصر من ​القوى الأمنية​ والأجهزة المختصة مع كلاب بوليسية، وتعمل على اقتفاء الأثر في ظروف طبيعية صعبة نتيجة ​الطقس​ العاصف والماطر في المنطقة. والبحث جار عن المفقودة بمشاركة رئيس ​بلدية القاع​ ​بشير مطر​ وأعضاء من المجلس البلدي و​الشرطة البلدية​ والأهالي.