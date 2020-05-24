اخبار العالم

اختفاء مواطنة من القاع والبحث عنها مستمر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اختفت المواطنة ماري فرنسيس عاد (57 عاما) من ​بلدة القاع​ مساء أمس، وتم العثور على سيارتها ليلا بالقرب من بحيرة القاع، من دون العثور على أي أثر لها، على الرغم من الجهود التي بذلتها مجموعة من شباب البلدة.

ومنذ ساعات الصباح، حضرت إلى المكان عناصر من ​القوى الأمنية​ والأجهزة المختصة مع كلاب بوليسية، وتعمل على اقتفاء الأثر في ظروف طبيعية صعبة نتيجة ​الطقس​ العاصف والماطر في المنطقة. والبحث جار عن المفقودة بمشاركة رئيس ​بلدية القاع​ ​بشير مطر​ وأعضاء من المجلس البلدي و​الشرطة البلدية​ والأهالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء مواطنة من القاع والبحث عنها مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا