العثور على جثة السيدة م.ع في بحيرة في بلدة القاع بعدما فُقدت آثارها أمس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأنه عثر على جثة م. ف. ع. (٥٧ سنة) في بحيرة في بلدة ​القاع​ بعدما فُقدت آثارها منذ عصر السبت. وقد عمِل ​الجيش​ على سحبها من ​المياه​.

وكان أفيد عن فقدانها مساء أمس، والعثور على سيارتها ليلا بالقرب من بحيرة القاع، ومنذ ساعات الصباح، حضرت إلى المكان عناصر من ​القوى الأمنية​ والأجهزة المختصة مع كلاب بوليسية،التي عملت على اقتفاء الأثر الى حين العثور عليها متوفاة