العثور على جثة السيدة م.ع في بحيرة في بلدة القاع بعدما فُقدت آثارها أمس

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع بأنه عثر على جثة م. ف. ع. (٥٧ سنة) في بحيرة في بلدة القاع بعدما فُقدت آثارها منذ عصر السبت. وقد عمِل الجيش على سحبها من المياه.
وكان أفيد عن فقدانها مساء أمس، والعثور على سيارتها ليلا بالقرب من بحيرة القاع، ومنذ ساعات الصباح، حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأجهزة المختصة مع كلاب بوليسية،التي عملت على اقتفاء الأثر الى حين العثور عليها متوفاة
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