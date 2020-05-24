أفادت مصلحة الاصراد الجوية في الطيران المدني بأن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية معتدلة البرودة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء اليوم الاحد حيث ينحسر تدريجياً ويتحول الطقس الى مستقر ومعتدل الحرارة خلال الأيام القادمة.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية) مع ضباب على المرتفعات،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما يتوقع تساقط حبات من البرد في بعض المناطق مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.
الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحياناً.
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الأربعاء: صاف اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس متقلب وماطر حتى مساء اليوم الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.