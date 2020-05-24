الطقس متقلب وماطر حتى مساء اليوم الاحد

أفادت مصلحة الاصراد الجوية في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية معتدلة البرودة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط و​لبنان​ مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء اليوم الاحد حيث ينحسر تدريجياً ويتحول ​الطقس​ الى مستقر ومعتدل الحرارة خلال الأيام القادمة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ (دون معدلاتها الموسمية) مع ضباب على المرتفعات،تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما يتوقع تساقط حبات من البرد في بعض المناطق مع بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: صاف اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.