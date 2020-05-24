أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، أنّ "هذه المرحلة صعبة جدًّا، والأهم أن نساعد كحكومة ومجلس نيابي، المؤسّسات الموجودة كي تستمر".
ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى أنّ "مع تقديري لجهد الحكومة بموضوع التصدّي لوباء "كورونا"، والتحديات الّتي تواجهها في الاقتصاد، والجهد الّذي تبذله للتفاوض مع "صندوق النقد الدولي"، لكن الأهم أن تكون هناك رزمة من التدابير لمساعدة المستثتمرين والعاملين في لبنان اليوم، أن يبقوا على قيد الحياة".
وأشار جابر، إلى أنّ "وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر زارت المجلس النيابي الأسبوع الماضي، وطُرح مشروع الـ1200 مليار لبنانية، وهو مشروع قانون جيّد، لكنّنا قلنا إنّ المطلوب رزمة مشاريع تعالج أيضًا موضوع الضرائب والإيجارات وغيرها". وأوضح أنّ "هناك قوانين عدّة على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي المقبلة، منها رفع السرية المصرفية عن كلّ عامل أو متعامل مع القطاع العام".
وركّز على أنّ "لبنان نُهب في أماكن عدّة، واقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة أصبح جاهزًا وسيوضع على جدول الأعمال. وهناك مشاريع عدّة لمحاسبة من مدّ يده على المال العام في السنوات الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: لإقرار رزمة تدابير لمساعدة المستثتمرين والعاملين بلبنان على الاستمرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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