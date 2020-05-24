جابر: لإقرار رزمة تدابير لمساعدة المستثتمرين والعاملين بلبنان على الاستمرار

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، أنّ "هذه المرحلة صعبة جدًّا، والأهم أن نساعد كحكومة ومجلس نيابي، المؤسّسات الموجودة كي تستمر".

ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى أنّ "مع تقديري لجهد ​الحكومة​ بموضوع التصدّي لوباء "​كورونا​"، والتحديات الّتي تواجهها في الاقتصاد، والجهد الّذي تبذله للتفاوض مع "​صندوق النقد الدولي​"، لكن الأهم أن تكون هناك رزمة من التدابير لمساعدة المستثتمرين والعاملين في ​لبنان​ اليوم، أن يبقوا على قيد الحياة".

وأشار جابر، إلى أنّ "وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ زارت ​المجلس النيابي​ الأسبوع الماضي، وطُرح مشروع الـ1200 مليار لبنانية، وهو مشروع قانون جيّد، لكنّنا قلنا إنّ المطلوب رزمة مشاريع تعالج أيضًا موضوع ​الضرائب​ والإيجارات وغيرها". وأوضح أنّ "هناك قوانين عدّة على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي المقبلة، منها رفع ​السرية المصرفية​ عن كلّ عامل أو متعامل مع ​القطاع العام​".

وركّز على أنّ "لبنان نُهب في أماكن عدّة، واقتراح قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​ أصبح جاهزًا وسيوضع على جدول الأعمال. وهناك مشاريع عدّة لمحاسبة من مدّ يده على المال العام في السنوات الماضية".