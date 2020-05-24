الرامي: أقل من 10 بالمئة من قطاع المطاعم يفتح أبوابه ولا يمكننا الاستمرار دون بصيص نور

لفت نقيب أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتيسري في ​لبنان​ ​طوني الرامي​، إلى أنّ "كلّ القطاعات اليوم في مستشفى، أنّما القطاع الموجود في الغيوبة، وضعه غير القطاع الّذي تُجرى له عمليّة جراحيّة".

وأكّد في مداخلة تلفزيونيّة، "أنّنا لا يمكن أن نستمر دون بصيص نور، وللأسف لم يكن هناك تجاوب من ​الحكومة​ مع خطّتنا"، كاشفًا أنّ "أقل من 10 بالمئة من القطاع فاتحًا أبوابه، ونحن وصّفنا وجعنا وسلّطانا الضوء عليه، لتقف ​الدولة​ إلى جانبنا من ضمن المستطاع". وأشار إلى "أنّنا استَعطفنا أهل الدولة بكلّ المعطيات لدينا، وقلنا إنّنا نموت وبحاجة لبصيص نور لنقف مجدّدًا".