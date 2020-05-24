شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان تستعد لمناقشة موازنات 2021 وعلى رأسها التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة تقدمت بطلب لرئيس مجلس النواب على عبد العال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021، بشأن موازنات قطاعاتها ومن المتوقع الانعقاد عقب عيد الفطر.

ولفت إلي أن هذا الطلب يشمل موازنة التنمية المحلية وهيئة نظافة القاهرة وهيئة نظافة الجيزة و هيئة نقل الإسكندرية و هيئة نقل القاهرة .

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن البرلمان بكافة لجانه النوعية يحرص على أخذ كافة التدابير والاحترازات المعلن عنها لمجابهة فيروس كورونا ويعمل على مناقشة القضايا التى يعمل عليها ويتتبعها تشريعيا ورقابيا.

وأوضح أن هناك تمسكا بالعمل بالشكل المعتاد والذى انتهجناه منذ فترة في موازنات القطاعات الفرعية وإرسال تقاريرنا للجنة الخطة والموازنة بعد ذلك، مشيرا إلى أن كورونا لن تمنع مجلس النواب من ممارسة عمله ومهامه التي تسعى لتلبية احتياجات الشارع المصرى.

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يذكر أن الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، كانت قد أكدت تماثلها وأبنائها للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنهم عادوا سويا إلى منزلهم مساء الجمعة بعد تلقى العلاج اللازم بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.

وأكدت فراج، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن تجربة الإصابة بالفيروس لم تكن سهلة وكانت قاسية وغاية فى الصعوبة، مناشدة جموع المصريين بالانتباه الشديد لخطورة هذا الفيروس والالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.