شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الفطر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:10 صباحًا, 24 مايو 2020 م
المناطق - واس
هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال ترامب في رسالة له بهذه المناسبة “إن عيد الفطر يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك، وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر” .
وأضاف :” إنه على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح الفيروس التاجي، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة ” .
وأكد الرئيس الأمريكي في رسالته ” الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا”.
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