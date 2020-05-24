شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 561 متعافٍ من كورونا و781 إصابات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل 781 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29485 حالة.
ولفتت إلى أن 561 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15056.
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