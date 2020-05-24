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الإمارات: 561 متعافٍ من كورونا و781 إصابات جديدة

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الاحد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 245 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل 781 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29485 حالة.

ولفتت إلى أن 561 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15056.

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