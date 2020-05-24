شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: العلاقات مع أمريكا على حافة «حرب باردة» والان نبدء بالتفاصيل
حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"، معبراً عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء (كوفيد-19).
وقال وانغ اليوم في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني: "لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأمريكية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة". وأضاف "إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة، وعلى الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي".
وتابع قائلا أننا منفتحون على تعاون دولي لتحديد مصدر فيروس كورونا، والدعاوى القانونية ضدنا بشأن الفيروس ليس لها أساس قانوني.
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