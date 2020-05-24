شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد إن البلاد سجلت 153 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة وفيات يومية خلال الوباء مما يرفع العدد الإجمالي للمتوفين بالمرض إلى 3541.

وقال المركز أيضا إن روسيا سجلت 8599 إصابة جديدة بالفيروس وهو أقل من عدد الإصابات في الأربع والعشرين ساعة السابقة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 344481.