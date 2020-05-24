شكرا لقرائتكم خبر عن 5.3 ملايين إصابة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء بشأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفاع حالات الإصابة عالميا للتجاوز 5 ملايين و 345 ألف حالة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى اليوم الأحد 5 ملايين و345 ألف و785 حالة . وأوضحت البيانات أن حالات الوفاة بالفيروس بلغت 342061 حالة وفاة.

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