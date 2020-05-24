شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تمدد الإغلاق حتى 7 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز تمديد العمل بإجراءات الاغلاق التي تهدف لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى السابع من يونيو المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ويشار إلى أنه كان من المقرر أن ينتهى العمل بإجراءات الاغلاق اليوم الأحد.

ويشار إلى أن الارجنتين سجلت 11353 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 445 حالة وفاة و نحو 3530 حالة شفاء.