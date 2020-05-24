شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 1127 وفاة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1127 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إلى 97048 إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وذكرت الجامعة، المسئولة عن احصاء وفيات وإصابات فيروس كورونا والتي تتخذ بالتيمور مقرّاً -وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد - أنه سُجّلت في البلاد رسمياً 1.621.658 إصابة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى في العالم.