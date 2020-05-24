شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. 50% معدل نجاح تجربة إنتاج لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت نسب نجاح تجربة جامعة اكسفورد للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد إلى النصف مع تباطؤ سرعة تفشي الجائحة في المملكة المتحدة. وذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية أن معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد ومجموعة أكسفورد فاكسين شرعا في يناير الماضي في تطوير لقاح لفيروس كورونا باستخدام فيروس مأخوذ من الشمبانزي. وقال أعضاء في المجموعة لصحيفة "صنداي تليجراف" الصادرة اليوم الأحد إن تباطؤ انتقال العدوى بكوفيد-19 بين أفراد المجتمع تسبب في انخفاض نسب نجاح التجارب إلى النصف.

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