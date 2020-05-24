شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة خلال شهر .. تايلاند «صفر» إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تايلاند اليوم الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا ليظل العدد الإجمالي للإصابات عند 3040 والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء في يناير. وقالت متحدثة باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة فيروس كورونا إن اليوم الأحد كان رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة يومية جديدة. وتعافى 2921 مريضا وعادوا لبيوتهم منذ بدء تفشي الفيروس.

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