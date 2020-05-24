شاهد .. الإحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين أمام بوابات الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

تداول ناشطون اليوم الأحد، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعتداء على فلسطينيين، بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق بعد محاولتهم الوصول إلى أبواب المسجد الأقصى لأداء صلاة عيد الفطر.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من المواطنين وكبار السن.

وتجمع العشرات من المصلين على الحواجز الحديدية، واشتبكوا مع قوات الاحتلال وتمكنوا من الوصول إلى ساحة الغزالة عند باب الأسباط لأداء صلاة العيد.

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واستمع المصلون بالساحة لخطبة العيد التي كانت تصدح من داخل المسجد الأقصى والذي اقتصرت الصلاة داخله على موظفي وحراس المسجد.

ويتواصل إغلاق المسجد الأقصى منذ شهرين بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يفتح أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية.

إلى ذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال لشاب فلسطيني أمام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.