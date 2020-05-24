نظام أردوغان يقرر رفع ضريبة النقد الأجنبي إلى 1%‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

قالت الجريدة الرسمية التركية؛ إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2% في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.

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ويحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 آذار/ مارس ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

وبحسب وكالة رويترز، بدأ فرض الضريبة عند 0.1% في أيار/ مايو من العام الماضي، ثم زيدت إلى 0.2% مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وزيادة ”ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات“ هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13% منذ بداية العام الحالي، ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.