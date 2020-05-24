بكين: القانون حول الأمن يجب أن يطبق في هونغ كونغ

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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد أن القانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ، الذي قدّم إلى البرلمان الصيني، يجب أن يطبق "بلا أي تأخير"، في وقت كانت تجري صدامات بين مئات المتظاهرين وقوات حفظ الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال الوزير الصيني في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ البرلمان في بكين "من الضروري أن يتمّ تطبيق القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ وآلية تنفيذه بلا أي تأخير".

وبرّر اللجوء إلى هذا القانون بالتظاهرات التي هزّت هونغ كونع العام الماضي.

واعتبر أن "الأعمال العنيفة والإرهابية تواصل تصاعدها وقوى أجنبية تدخلت بعمق وبشكل غير قانوني في شؤون هونغ كونغ" مندداً بـ"تهديد خطير للازدهار على المدى الطويل" للمنطقة التي أُعيدت إلى الصين في العام 1997.

وتخشى الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ أن يوجه مشروع القانون التي أُحيل الجمعة إلى برلمان بكين، ضربة خطيرة للحريات في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.