البيرو: مصففو الشعر يستأنفون عملهم في منازل الزبائن

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سيكون مصففو الشعر في البيرو قادرين على استئناف العمل بدءا من الاثنين لكن بطريقة غير معتادة وهي "في منازل" الزبائن، وفق ما أعلنت السلطات السبت، في إجراء ينطبق على الخدمات الأخرى لإنعاش اقتصاد مشلول بسبب جائحة كوفيد 19.

وقال وزير الإنتاج روسيو باريوس إن "المفهوم الذي يجب أن نتبعه خلال هذا الحجر الصحي هو أنه يجب تقديم كل الخدمات في المنزل وليس في المحلات التجارية".

وأوضح باريوس أنه لن يتم إعادة فتح أي محلات، وسيحتاج العاملون في التجميل ومصففو الشعر للذهاب إلى منازل زبائنهم مع وضع كمامات وقفازات لمنع انتقال الفيروس.

وبالإضافة إلى صالونات تصفيف الشعر، ستستأنف شركات الكهرباء وشركات تكنولوجيا المعلومات والمغاسل وأعمال أخرى نشاطها.

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وسمحت الحكومة باستئناف هذه الخدمات كجزء من خطة تغطي تسعة قطاعات اقتصادية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المشلول الذي يعمل بنسبة 44 % فقط من طاقته منذ بدء تدابير الإغلاق التي فرضت في 16 آذار/مارس.

ومن بين القطاعات التي أذن لها باستئناف نشاطها في 25 أيار/مايو المنسوجات والبناء.

ومع تسجيلها أكثر من 111 ألف إصابة و3200 وفاة حتى يوم السبت، أصبحت البيرو الآن الدولة الثانية في أميركا اللاتينية الأكثر تضررا بكوفيد 19 بعد البرازيل.