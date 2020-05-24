وزير النقل: السكة الحديد نقلت 2.6 مليون راكب خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الوزير أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع، وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ وإتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً على جمهور المسافرين.

وأعلن الوزير، أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالايقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ٢٤ مايو حتي نهاية يوم الجمعة الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف أعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الإشارات لسرعة نهو تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة وكذلك تكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الإتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التاكيد على عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.