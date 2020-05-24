المرصد: اردوغان يرسل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى طرابلس الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، مقره لندن، إن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين وصلت إلى مدينة طرابلس الليبية، حيث وصلت خلال الساعات الفائتة دفعة جديدة تضم 500 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب "حكومة الوفاق الوطني"، ضد "الجيش الوطني الليبي".

وحسب المرصد، فإنه مع وصول الدفعة الجديدة من المرتزقة يصل تعداد المجندين الذين بالأراضي الليبية حتى الآن، نحو 10,100 "مرتزق" بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند.

يذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 200 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 - والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر

ولفت المصدر إلى أن القوات التركية استقدمت آلاف الجنود على متن نحو 3400 آلية عسكرية إلى منطقة "خفض التصعيد"، وذلك منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في الخامس من شهر مارس الماضي.

Advertisements

فيما بلغ عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، أكثر من 6810 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، كما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.

وأفاد المرصد السوري أمس، بمقتل 7 عناصر في صفوف المرتزقة جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة هناك، تزامنا مع استمرار المعارك في ليبيا.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتل بينهم 18 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

ووفقا للمرص فإن القتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، الذين قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.