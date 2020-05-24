بكين: نقترب مع واشنطن من حافة حرب باردة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ف ب):

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"، معبراً عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء كورونا المُسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال وزير الخارجية الصيني أمام صحافيين "لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأمريكية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة". وأضاف "إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة".