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روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الشهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب ا)

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية أقل حصيلة إصابات يومية منذ الأول مايو الجاري بلغت 8599 حالة إصابة.

وذكرت شبكة روسيا اليوم أن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس أعلنت اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 8599 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة الماضية، مقابل 9434 حالة إصابة أمس السبت.

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وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابات التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 344481.

وقالت الغرفة إنه تم تسجيل 153 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 139 حالة وفاة أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3541 حالة وفاة.

ولاتزال العاصمة الروسية موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بها 163913 حالة و1993 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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