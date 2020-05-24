محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأحد بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد انخفض إلى 99,5 ألف مقابل أكثر من 108 آلاف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و311624.
وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 342141، فيما تماثل مليونان و112279 شخصا للشفاء.
وتبقى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف) وروسيا (335,8 ألف).
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في العالم.. انخفاض معدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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