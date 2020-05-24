صفر إصابات بكورونا في تايلاند لرابع مرة هذا الشهر

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتستقر حصيلة المصابينعند 3040 والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.
وقالت السلطات الصحية، إن اليوم الأحد هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة يومية جديدة.
وتعافى 2921 مريضا منذ بدء تفشي الفيروس.
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