روسيا: استمرار الدراسات السريرية ضد كوفيد19

قال الأكاديمي دميتري بوشكار، إنه من المقرر استكمال الدراسات السريرية للدواء الروسي Favipiravir الذي يحمل الاسم التجاري Arelpivir، والمخصص لعلاج مرض كوفيد-19، خلال 4-8 أسابيع.
وأضاف بوشكار، الذي يشغل منصب كبير أطباء المسالك البولية في وزارة الصحة الروسية ويشرف على تنفيذ بروتوكول دراسة الأدوية في روسيا: "نأمل أن تكتمل تجارب الاختبارات السريرية، فيغضون أربعة إلى ثمانية أسابيع، وبعد ذلك سيتم تقديم الوثائق لتسجيل الدواء".
وأشار إلى أنه سيتم إجراء التجارب السريرية للدواء، على عدة مئات من المرضى، ليس فقط في موسكو، بل وفي بطرسبورغ، وفي موردوفيا، حيث يتم إنتاج الدواء.
في المرحلة الأولى، سيتم استخدام الدواء
وأوضح بوشكار أنه بالنسبة للمرضى الموصولين بأجهزة تهوية الرئتين، فلن يتم استخدامه في الوقت الراهن. وتابع أنه سيتم إجراء دراسات لاحقة لاستخدامه لعلاج الحالات الخطيرة من المرض.
وشدد بوشكار، على أنه "من المؤكد تماما أن الدواء سيظهر قبل اللقاح، لكننا بحاجة إلى العمل في هذا الاتجاه وذاك".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة، إنه سيتم تقليص الفترة اللازمة لطرح الدواء الروسي Favipiravir، في الأسواق.
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