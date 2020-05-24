965 وفاة جديدة في البرازيل بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 965 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد، إلى 22013 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه يوجد الآن في البرازيل 347398 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، أي بزيادة 16508

حالات عن يوم الجمعة، عندما تجاوزت البرازيل، روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات،

أكبر مما تشير اليه الاحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار، المنتمي لأقصى اليمين، انتقادات شديدة بسبب أسلوب معالجته لتفشي الوباء، والذي أدى لاستقالة وزيرين للصحة، بسبب إصراره على الاعتراض على إجراءات التباعد الاجتماعي ودفاعه عن استخدام أدوية، لا تحظى بموافقة لعلاج الفيروس.