رغم محاولات الشرطة الإسرائيلية منعهم، تمكن الفلسطينيون، صباح اليوم الأحد، من الوصول إلى باب الأسباط وأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وشهد محيط المسجد الأقصى توترا منذ ساعات الصباح الأولى، بعد أن هاجمت الشرطة الإسرائيلية المصلين عند منطقة باب الأسباط في محاولةلمنعهم من الدخول، ما تسبب في مناوشات بين الشرطة والمصلين.
وفي قطاع غزة أدى الفلسطينيون صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات وسط إجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر توتر في ساحات الأقصى بسبب محاولة الشرطة الإسرائيلية منع المصلين من أداء صلاة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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