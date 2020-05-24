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توتر في ساحات الأقصى بسبب محاولة الشرطة الإسرائيلية منع المصلين من أداء صلاة العيد

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رغم محاولات الشرطة الإسرائيلية منعهم، تمكن الفلسطينيون، صباح اليوم الأحد، من الوصول إلى باب الأسباط وأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وشهد محيط المسجد الأقصى توترا منذ ساعات الصباح الأولى، بعد أن هاجمت الشرطة الإسرائيلية المصلين عند منطقة باب الأسباط في محاولة

لمنعهم من الدخول، ما تسبب في مناوشات بين الشرطة والمصلين.

وفي قطاع غزة أدى الفلسطينيون صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات  وسط إجراءات الحماية والوقاية من فيروس

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