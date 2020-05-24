153 وفاة و8599 إصابة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 153 وفاة و8599 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت روسيا اليوم في خبر عاجل لها ، صباح اليوم الأحد.

وأقامت الجامع الكبير بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد صلاة العيد، مع مراعاة القواعد الصحية المفروضة وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

ودعا رئيس مجلس الإفتاء في روسيا راوي عين الدين

أمس السبت المسلمين في البلاد إلى إقامة صلاة العيد في المنازل خشية على أرواحهم وأقاربهم من تفشي الوباء، مشددا على أن الذين سيحيون شعائر العيد في منازلهم عليهم أيضا الالتزام بالإرشادات الصحية المعمول بها.