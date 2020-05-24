بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بمساهمة الأمة الإسلامية في روسيا في صيانة السلام بين القوميات والوفاق الأهلي في المجتمع.
وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، إن عيد الفطر له معنى روحي خاص، ويحمل فرحة اكتساب تجربة لا تقدر بثمن من تطهير الأخلاق، وتحسين الذات، مضيفا أنه "على مر القرون يتم الاحتفاء بهذا العيد ليس عبر الصلاة الدافئة فقط، ولكن أيضاعبر إيلاء الاهتمام بالمحتاجين إلى المساعدة والرعاية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن مسلمي البلاد يبدون احتراما عميقا لتقاليد آبائهم وأجدادهم التاريخية والثقافية والدينية، وينقلونها إلى الجيل الناشئ.
وقال: "يشارك المجتمع المسلم في روسيا بنشاط في حياة البلاد، ويقدم مساهمة لا تقدر بثمن في الحفاظ على السلام بين الأعراق والوئام المدني في المجتمع، وتعزيز مؤسسة الأسرة، وتعليم الشباب".
وتابع: "وبطبيعة الحال، في ظروفانتشار مرض خطير اليوم، فإن المهمة الإنسانية والخيرية المسؤولة لرجال الدين المسلمين والمنظمات الدينية، وجميع المسلمين في البلاد مطلوبة إلى أقصى درجة، وهي تخدم قضية الحفاظ على أرواح وسلامة الناس".
اقامت في الجامع الكبير بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد صلاة العيد، مع مراعاة القواعد الصحية المفروضة وسط تفشي وباء فيروس كورونا.
ودعا رئيس مجلس الإفتاء في روسيا راوي عين الدين أمس السبت المسلمين في البلاد إلى إقامة صلاة العيد في المنازل خشية على أرواحهم وأقاربهم من تفشي الوباء، مشددا على أن الذين سيحيون شعائر العيد في منازلهم عليهم أيضا الالتزام بالإرشادات الصحية المعمول بها.
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