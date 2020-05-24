"نيويورك تايمز" تنشر في صفحتها الأولى قائمة بضحايا كورونا في البلاد

كرست صحيفة "نيويورك تايمز" الصفحة الأولى من عددها الصادر اليوم الأحد، لنشر أسماء ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وطبعت فيها قائمة طويلة من آلاف المتوفين.
وعلى خلفية اقتراب عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19، في الولايات المتحدة من 100 ألف حالة، قرر محررو الصحيفة، الإشارة إلى هذا العدد الكئيب، وتركيز الاهتمام على من فقدوا حياتهم خلال الوباء.
وجاء في بيان للصحيفة بهذا الشأن: "عندما تقترب البلاد من الحدالكئيب، 100 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، لا يمكن للأرقام أن تقيس تأثير فيروس كورونا على الولايات المتحدة، ولا يمكن أن يحدد ذلك حتى عدد المرضى الذين تعافوا، أو عدد المواطنين الذين فقدوا وظائفهم. لقد درست صحيفة نيويورك تايمز تقارير الوفيات، هذه الآلاف من الناس، فقط 1 بالمائة من حصيلة الضحايا".
كما كتبت الصحيفة في عنوان
وتم على الصفحة الأولى، نشر أسماء وألقاب وعمر ومكان إقامة ووصف موجز أو مهنة لآلاف المرضى الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا.
وأشارت مساعدة محرر بقسم الرسومات في الصحيفة، سيمون لاندون، إلى أن الصفحة الأولى هي طريقة لإحياء ذكرى أكثر تميزا للبيانات المروعة.
وقالت الصحيفة في بيانها إن الصفحة نظمها باحث قام بتمشيط مصادر النعي وإعلانات الوفيات عبر الإنترنت وتجميع قائمة تضم حوالي ألف اسم.
بعد ذلك، عمل فريق من المحررين وثلاثة طلاب من خريجي الصحافة على صياغة العبارات الشخصية لكل ضحية.
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